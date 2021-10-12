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Кардиолог Наталья Воробьева рассказала о риске возникновения тромбоза при коронавирусе

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кардиолог Наталья Воробьева рассказала о риске возникновения тромбоза при коронавирусе
Фото: Pixabay

Всемирный день борьбы с тромбозом отмечается 13 октября. Заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения РНИМУ имени Н. И. Пирогова, старший научный сотрудник, доктор медицинских наук и врач-кардиолог Наталья Воробьева рассказала «Вечерней Москве» о рисках такого заболевания при коронавирусной инфекции.

Эксперт отметила, что при COVID-19 активируется свертываемость крови, что может впоследствии привести к образованию или развитию тромбозов. Однако точного подтверждения влияния инфекции на заболевание пока нет.

— Истинная частота возникновения тромбозов при коронавирусной инфекции неизвестна из-за трудностей диагностики, но многие исследования указывают на достаточно высокую их частоту — 20–30 процентов, — заявила кардиолог.

Наталья Воробьева добавила, что венозные тромбозы встречаются чаще артериальных. Однако в большинстве случаев заболевание развивается на фоне тяжелого течения коронавируса.

Медик уточнила, что тромбозы могут стать истинной причиной смерти человека.

— В развитии тромбозов при коронавирусной инфекции играют роль и факторы риска, не связанные с инфекцией. Это пожилой возраст, курение, ожирение, повышение артериального давления, нарушения в липидном профиле, наличие сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета и ряд других, — подчеркнула эксперт.

Также к факторам риска она отнесла недавнее хирургическое вмешательство, травму, онкологию и беременность.

Кардиолог Наталья Воробьева рассказала о риске возникновения тромбоза при коронавирусе

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что Россия не вводит локдаун для борьбы с пандемией коронавируса, чтобы избежать нарушения экономики. По его словам, максимум в РФ возможен локдаун на уровне регионов.

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