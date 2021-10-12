Космонавты устроили совместный ужин с Шипенко и Пересильд на МКС

Фото: Twitter / Thom_astro

Экипаж Международной космической станции (МКС) с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд провел ужин в американском модуле. Об этом сообщил командир станции Тома Песке во вторник, 12 октября.

— Ужин со всеми. Включая вновь прилетевших к нам Антона (Шкаплерова — прим. «ВМ»), Клима и Юлию, — рассказал он.

Песке добавил в Twitter, что услышать новые рассказы спустя пять месяцев было просто «великолепно».

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе Пересильд, Шипенко и космонавта Шкаплерова проведет на космической станции около десяти дней.

5 октября киноэкипаж вылетел на МКС. Примерно через 9,5 минуты после того как ракета оторвалась от стартовой точки, корабль «Союз МС-19» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а». После этого экипаж произвел стыковку с МКС, а затем перешел на борт станции.

«Вечерняя Москва» узнала у участников подробности космического путешествия. Так, Шипенко раскрыл сюжет фильма, а Пересильд рассказала о своих страхах, которые она испытывала перед полетом.