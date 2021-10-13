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Движение восстановлено на МЦД-2 после затруднения по техническим причинам

Михаил Алимов

Происшествия
Движение восстановлено на МЦД-2 после затруднения по техническим причинам
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты восстановили движение всех поездов МЦД-2 после его затруднения из-за технических причин. Поезда по Курскому направлению Московской железной дороги (МЖД) продолжают вводить в график. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Возобновлено движение на D2 со всеми остановками. Вместе с диспетчерами МЖД будем вводить поезда в график. Возможны точечные корректировки в расписании и единичные отмены, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Пассажиров в ближайшие несколько часов просят внимательно присматриваться к расписанию в мобильном приложении ЦППК.

До этого сообщалось, что движение в сторону Москвы временно затруднено на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Это произошло по техническим причинам из-за остановки поезда у станции Остафьево. Поезда в сторону столицы направляли по другим путям — они не останавливались на станциях Остафьево и Силикатная. Ремонтные бригады устраняли возникшие неполадки.

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