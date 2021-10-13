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Более 180 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве с начала пандемии

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Более 180 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве с начала пандемии
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам напомнили, что дети тоже заболевают коронавирусом. С начала пандемии в столице зафиксировано свыше 180 тысяч случаев вируса у юных горожан. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в московском оперштабе.

— Детям тоже необходима защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тысяч детей. За последний месяц школьники заболевали в 2,5 раза больше, чем в предыдущий. Госпитализированы более 280 детей с сентября, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Дети также заражают и взрослых, проживающих рядом с ними. Кроме того, они часто переносят COVID-19 бессимптомно, а их старшие родные заболевают всерьез.

До этого сообщалось, что бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в десяти московских школах. Первые тесты начнут делать уже в четверг, 14 октября. Такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию. Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей.

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