Москвич одолжил ключи от машины подростку и стал жертвой угона

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Россия, Москва, Краснопрудный переулок, 7 Карта всех событий

Житель столицы лишился автомобиля после того, как передал ключи от него своему знакомому. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 12 октября в Краснопрудном переулке. Москвич встретился со своим знакомым 2005 года рождения. В какой-то момент он передал подростку ключи от машины Volkswagen, которая была припаркована поблизости.

Молодой человек ушел и перестал выходить на связь. Вместе с ним пропала и машина.

По словам мужчины, автомобиль принадлежит его жене, а его стоимость составляет два миллиона рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Аналитики страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Список сформирован на основе статистики по зарегистрированным фактам угона машин с оформленными полисами каско. Так, лидерами по угонам стали транспортные средства южнокорейских брендов Kia и Hyundai и японской Toyota. Если говорить о конкретных моделях, то первое место занял кроссовер Hyundai Santa Fe. За ним идут Hyundai Creta, Tucson и Kia Sportage, Toyota RAV4, Lexus LX и Mitsubishi Outlander.