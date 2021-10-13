Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвич одолжил ключи от машины подростку и стал жертвой угона

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич одолжил ключи от машины подростку и стал жертвой угона
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Краснопрудный переулок, 7 Карта всех событий

Житель столицы лишился автомобиля после того, как передал ключи от него своему знакомому. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 12 октября в Краснопрудном переулке. Москвич встретился со своим знакомым 2005 года рождения. В какой-то момент он передал подростку ключи от машины Volkswagen, которая была припаркована поблизости.

Молодой человек ушел и перестал выходить на связь. Вместе с ним пропала и машина.

По словам мужчины, автомобиль принадлежит его жене, а его стоимость составляет два миллиона рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Аналитики страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Список сформирован на основе статистики по зарегистрированным фактам угона машин с оформленными полисами каско. Так, лидерами по угонам стали транспортные средства южнокорейских брендов Kia и Hyundai и японской Toyota. Если говорить о конкретных моделях, то первое место занял кроссовер Hyundai Santa Fe. За ним идут Hyundai Creta, Tucson и Kia Sportage, Toyota RAV4, Lexus LX и Mitsubishi Outlander.

Читайте также:
ПреступленияподросткиМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте