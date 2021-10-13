Политолог оценил влияние визита Нуланд в Москву на отношения России и США

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Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву фундаментально ничего не поменял в вопросах российско-американских отношений. Однако переговоры не прекратятся, считает программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук Иван Тимофеев.

— Та же политика России в отношении Украины не поменялась, как и американские подходы. Но можно надеяться на то, что период стабилизации отношений США и России, наступивший после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, еще какое-то время продолжится, — отметил эксперт.

По словам Тимофеева, стороны будут вести дальнейшие консультации по вопросам стратегической стабильности, самой безопасности, кибербезопасности и другим проблемам.

Виктория Нуландприехала в Москву 11 октября для встречи с высокопоставленными представителями российских властей. Ее желанием было обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем. С нашей стороны в переговорах участвовал замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Американские чиновники по итогам встречи назвали переговоры со своими российскими коллегами конструктивными. Во время визита Нуланд также насладилась чудесной погодой в российской столице. После Москвы она отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными деятелями, чтобы обсудить грядущие выборы и реформы в стране.