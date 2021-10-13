Автоюрист разъяснил, что грозит москвичке на BMW, оцарапавшей ключом автомобиль Tesla

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Владелице BMW, которая в Москве оцарапала кузов автомобиля Tesla, грозит полное возмещение затрат на ремонт собственнику электромобиля. Доказать ее вину будет просто. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Владелица BMW оцарапала ключом автомобиль Tesla, вероятно, из-за «неправильной» парковки. Момент мести попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина, сидящая в своем BMW с приоткрытой дверью, сначала осматривается по сторонам, а затем усиленно царапает ключом дверь стоящей рядом машины. По данным Telegram-канала Baza, видео зафиксировали камеры, установленные в Tesla. Владелец пострадавшей машины уже написал заявление в полицию.

— Ей грозит статья 1064 Гражданского кодекса, по которой причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред. Водитель Tesla сделает независимую экспертизу, получит данные о стоимости восстановительного ремонта, покраски или замены двери, все взыщет с женщины. Здесь не было ДТП — была порча чужого имущества, — сказал юрист.

Он отметил, что видеосъемка станет основанием для разбирательства в этом деле. По видео установят виновницу инцидента: на кадрах видно не только ее лицо, но и номер ее автомобиля.

Славнов подчеркнул, что собственник Tesla также может потребовать компенсацию морального вреда из-за данной истории. Но для этого ему нужно будет доказать, что случившееся причинило ему глубокие страдания, из-за которых он был вынужден обратиться за помощью к психологу.

— Тысяч пять, может, ему и выплатят. Тут больше по экспертизе. Плюс утрата товарной стоимости автомобиля. Это куда больше, чем моральные терзания, — отметил эксперт.

В свою очередь генеральный директор компании «Тесла Клуб» Алексей Еремчук рассказал в беседе с «ВМ», что стоимость покраски испорченной двери обойдется виновнице инцидента в районе 30–40 тысяч рублей. А вот если дверь автомобиля нужно будет менять, чего не исключил собеседник издания, то затраты будут несколько выше.

— В таком случае ремонт обойдется в районе 80 тысяч рублей, — заключил он.