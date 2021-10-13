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Врач: Экспресс-тестирование детей в 10 школах внесет свой вклад в раннюю выявляемость ковида

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Врач: Экспресс-тестирование детей в 10 школах внесет свой вклад в раннюю выявляемость ковида
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На фоне значительного роста в столице заболеваемости коронавирусной инфекцией в десяти школах будут проведены экспресс-тестирования детей, что поспособствует ранней выявляемости болезни и будет препятствовать ее распространению. Об этом в среду, 13 октября, рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 58 Татьяна Кижеватова.

Врач отметила, что в Москве заболеваемость коронавирусом за месяц выросла больше чем в два раза. В результате этого город работает в направлении поиска способов прерывания цепочки распространения болезни.

— На мой взгляд, хорошим шагом выступает пилотный проект по экспресс-тестированию детей на базе десяти школ. Поясню свою мысль: вопреки стереотипам, дети болеют ковидом. Но, что более важно, — они чаще всего переносят его в бессимптомной форме, становясь разносчиками, передатчиками COVID-19. При этом они постоянно находятся в контакте с другими людьми — сверстниками в школе, в секциях, во дворе, с преподавателями, с родными, пользуются транспортом, а после этого возвращаются домой — к мамам, папам, видятся с бабушками и дедушками. Из-за бессимптомности заподозрить ковид у детей практически невозможно, помочь с этим может скрининг, — рассказала Татьяна Кижеватова.

По ее словам, экспресс-тестирование в школах позволит за 15 минут узнать, есть ли у ученика подозрение на коронавирус. А если тест окажется положительным, специалисты проведут дополнительную диагностику, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

— Я вижу в этом пилоте большую выгоду для родителей: они могут быть спокойны, что их ребенок здоров и не заразит никого из близких. Кроме того, все удобно организовано прямо в школе и абсолютно бесплатно, — отметила главврач, выразив уверенность, что проект внесет свой вклад в раннюю выявляемость ковида и замедление роста заболеваемости.

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Пилотный проект по экспресс-тестированию учащихся стартует в десяти московских школах. Директор школы № 1788 Александр Ездов рассказал, почему это важно, отметив, что тестирование не будет мешать образовательному процессу.

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