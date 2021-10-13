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У мужчины, напавшего на полицейского на востоке Москвы, нашли предсмертную записку

Илья Ашуров

Происшествия
У мужчины, напавшего на полицейского на востоке Москвы, нашли предсмертную записку
Фото: Пресс-служба СК по Москве

Мужчина, который пришел 12 октября в отделение столичной полиции, надеялся, что его застрелят. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Мужчина задержан, при себе у него обнаружена предсмертная записка. В ходе допроса обвиняемый пояснил следствию, что своими действиями он хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь, — рассказала представитель ведомства.

Также Иванова добавила, что следствие требует арестовать задержанного. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Вечером 12 октября 50-летний мужчина зашел в отделение МВД по району Преображенское и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции. Произвести выстрел ему не удалось, так как правоохранители его своевременно обезвредили.

В пресс-службе московского ГУ МВД уточнили, что в момент совершения преступления гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

В СК по городу заявили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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