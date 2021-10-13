Актера «Улиц разбитых фонарей» обвинили в спаивании детей

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Никита Струков стал фигурантом очередного уголовного дела. Ранее он был задержан по делу о педофилии. На этот раз артиста обвиняют в спаивании несовершеннолетних. Об этом в среду, 13 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в отношении Струкова возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Уточняется, что 62-летний актер неоднократно склонял детей к употреблению алкоголя в 2018–2019 годах.

В апреле этого года Струкову предъявили обвинение в совершении развратных действий в отношении подростков. По версии следствия, в 2019–2021 годах в своей квартире он надругался над тремя подростками 2003 и 2005 годов рождения. В том же месяце суд Санкт-Петербурга постановил заключить его под стражу.

Никита Струков снимался в российских сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Литейный, 4».

В конце сентября полиция задержала мужчину, который у одного из домов на улице Восточной под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.