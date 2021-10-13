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Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На систему здравоохранения России в настоящее время наложена огромная дополнительная нагрузка, однако ее можно снизить, если граждане будут вакцинироваться от COVID-19. Об этом в среду, 13 октября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Мы видим, что отвлечения ресурса на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией можно избегать именно путем вакцинации, — цитирует министра РИА Новости.

Мурашко подытожил, что вакцина также помогает избежать летальных исходов. Несмотря на нынешний рост числа заболевших, всем необходимо успеть защитить себя методом вакцинации.

Распространение коронавируса наблюдается в 77 субъектах России. В восьми регионах ситуация остается стабильной. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, прирост заболевших по стране наблюдается уже около четырех недель. Особенностью сложившейся ситуации является то, что в стране также растет число заболевших ОРВИ и гриппом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 октября сообщил, что почти треть населения России (около 43 миллионов граждан) уже вакцинировалась от коронавирусной инфекции.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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