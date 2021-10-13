Иммунолог Продеус рассказал, кому следует соблюдать питьевой режим

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Врач-иммунолог, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус рассказал, кому особенно важно следить за питьевым режимом и кому не стоит выпивать более двух литров воды в день.

По словам Андрея Продеуса, люди, имеющие болезнь почек, сталкиваются с тем, что организм поглощает воду, но не может ее нормально вывести. Это рано или поздно приводит к артериальной гипертензии. В этом случае выпитая жидкость задерживается в организме, наступают отеки, увеличивается артериальное давление.

Решить эту проблему возможно при грамотном подходе.

— У людей, страдающих от этого, должен быть доктор, к которому они ходят, чтобы следить за так называемым питьевым режимом. Ровно так же, как многие обсуждают с врачом диету, чтобы решить проблемы с ЖКТ, людям с заболеванием сердца, сосудов и почек нужно обсуждать со своим доктором питьевой режим, — пояснил он в комментарии Nation News.

До этого врач объяснила, можно ли пить воду из-под крана в Москве. По словам специалиста, вода в Москве не хлорируется, а очищается другими, более высокотехнологичными способами.