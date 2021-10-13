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Линии сортировки отходов перешли на российское оборудование, его доля увеличилась до 80 процентов. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, доля отечественного оборудования на сортировках выросла с 20 до 80 процентов за последние два года. Кроме того, в России создали роботов для установки на комплексах по обработке отходов.

Также, по словам Буцаева, выросло число рабочих мест в сфере обращения ТКО и смежных отраслях.

— За последние два года мы создали у себя порядка 15−16 тысяч рабочих мест. Но эффект, на самом деле, намного шире. Каждое наше рабочее место дает работу в логистике, производстве материалов и оборудования для отрасли, — приводит слова Буцаева издание «360».

Буцаев сообщил и об увеличении объема налоговых отчислений. В 2021 году с предприятий отрасли соберут налогов на 15–20 процентов больше, чем в 2020 году.

До этого сообщалось, что сервис для вывоза строительных отходов начал действовать в Подмосковье.