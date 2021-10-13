В Госдуму внесли законопроект о приостановке штрафов за неустановку умных счетчиков

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о приостановке до 2024 года наложения штрафов при задержке установки и замены умных счетчиков сетевыми организациями и поставщиками электроэнергии. Это следует из документа, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента в среду, 13 октября.

— С учетом принятых решений на уровне правительства РФ в части отмены штрафных санкций за неустановку приборов учета электрической энергии сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками до 2024 года предлагается перенести срок возможности привлечения к административной ответственности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций за неустановку приборов учета на 2024 год, — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии в России включает в себя умные счетчики и датчики по контролю за работой электросетей. Согласно нему, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в жилых домах возложены на гарантирующих поставщиков.

Для остальных потребителей они лежат на электросетевых компаниях. Установке с 1 января 2022 года подлежат только интеллектуальные приборы учета, отмечает РИА Новости.

21 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российской системе ЖКХ необходима реформа. По его словам, без изменений в этой системе в стране не удастся достигнуть показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров.

Кроме того, без модернизации системы качество городской среды останется на прежнем уровне. Хуснуллин отметил, что один из важнейших этапов реформы — расселение аварийного жилья.