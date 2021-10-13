Крыша нежилого двухэтажного здания на юге столицы обрушилась из-за пожара

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Промышленная улица, 9 Карта всех событий

В неэксплуатируемом двухэтажном здании на юге столицы произошел пожар. Из-за возгорания кровля здания обрушилась. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме 9 на Промышленной улице поступило в 14:38. Его площадь составила 150 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

— В 15:54 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — заключил собеседник «ВМ».

Еще один пожар на юге столицы произошел в новостройке на Болотниковской улице. Тогда источник «ВМ» в экстренных службах сообщал, что площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

В столичной пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту «ВМ» сообщили, что возгорание произошло на цокольном этаже строящегося здания.