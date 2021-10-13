Пожар в новостройке на Болотниковской улице ликвидировали

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Болотниковская улица, 41 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в новостройке на Болотниковской улице в столице. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседник «ВМ», пожар ликвидировали в 15:41.

О пожаре в доме № 41 на Болотниковской улице стало известно днем 13 октября. Тогда источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщал, что площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

В столичной пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту «Вечерней Москве» сообщили, что возгорание произошло на цокольном этаже строящегося здания. Площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров.

Позже в Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что от здания исходят клубы черного дыма.

Видео: Вечерняя Москва

11 сентября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы заявили, что свыше 450 выездов совершили дорожные спасатели в Москве за девять месяцев 2021 года. Всего в объединении задействовано 173 спасателя. Обучение всем необходимым навыкам проходит в Москве у столичных специалистов.