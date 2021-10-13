Появилось видео пожара в новостройке на Болотниковской улице

Фото: Скришот видео ВМ

Россия, Москва, Болотниковская улица, 41 Карта всех событий

В Сети появилось видео с места пожара в новостройке на Болотниковской улице в Москве. На опубликованных кадрах видно, что от здания исходят клубы черного дыма.

В столичной пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту «Вечерней Москве» сообщили, что возгорание произошло на цокольном этаже строящегося здания.

— На месте уже работают пожарные. Площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров, — сообщил представитель ведомства.

Видео: Вечерняя Москва

О пожаре в доме № 41 на Болотниковской улице стало известно днем 13 октября. Тогда источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщал, что площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

В ночь с понедельника на вторник, 11 и 12 октября, произошло возгорание в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. По словам источника «ВМ», инцидент случился в поселке Рублево на улице Советской, дом № 7.

Позже в ГУ МЧС по Москве сообщалось, что пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия один человек получил травмы. В ведомстве добавили, что из соседней квартиры спасли троих человек.

11 сентября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы заявили, что свыше 450 выездов совершили дорожные спасатели в Москве за девять месяцев 2021 года. Всего в объединении задействовано 173 спасателя. Обучение всем необходимым навыкам проходит в Москве у столичных специалистов.