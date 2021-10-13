Автоэксперт пояснил, можно ли было избежать ДТП с участием Собчак

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Автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко прокомментировал ДТП с участием Ксении Собчак и рассказал, можно ли было избежать аварии.

— Я видел запись, как автомобиль обгонял автобус и как там произошло столкновение. С учетом того, что автомобиль двигался с немаленькой скоростью… Основательную оценку сложно произвести, но совершить какой-то некий объезд за такой короткий промежуток времени очень тяжело, — отметил он в комментарии ФАН.

Эксперт пояснил, что водитель должен был знать дорогу идеально, чтобы избежать столкновения.

Мартыненко также отметил, что тот факт, что Ксения Собчак уехала с места аварии через семь минут, — дело далеко не первой важности. Ведь так или иначе виноват водитель, а на месте Собчак в салоне мог оказаться кто угодно.

Эксперт уточнил, что ДТП с выездом на встречную полосу происходят постоянно, но подобные аварии не вызывают резонанса, как произошло с этим ДТП.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.