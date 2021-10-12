Собчак скрылась с места смертельного ДТП в Сочи спустя семь минут

Фото: Вечерняя Москва

Телеведущая Ксения Собчак скрылась с места смертельного ДТП в Сочи спустя всего семь минут после столкновения «Мерседеса», в котором она находилась, с «Фольксвагеном». Это следует из фрагмента протокола допроса водителя «Мерседеса» Олега Цоя, который есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Как стало известно «ВМ», водитель получил права в 2000 году и ни разу за 21 год не попадал в ДТП.

На допросе мужчина признался, что осознавал незаконность своих действий и пытался избежать столкновения.

Мужчина также отметил, что Ксения Собчак покинула ДТП спустя семь минут после столкновения.

— Они после данного дорожно-транспортного происшествия примерно через семь минут убыли в неизвестном направлении, — сказал предположительный виновник ДТП.

Фото: Вечерняя Москва

По словам телеведущей, она тоже пострадала в аварии и дошла до машины, на которой покинула место ДТП, «с подбитой головой». При этом Собчак утверждает, что перед тем как она уехала, ей сообщили, что «к людям едут врачи».

— И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач... Я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями, — написала Собчак, добавив, что оставаться на месте ДТП и «торговать лицом», мешая работать оперативным службам, она не хотела.

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

В тот же день, 11 октября, в МВД сообщили о намерении допросить Собчак.