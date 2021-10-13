Сотрудники Росгвардии эвакуировали людей из многоквартирного дома из-за «угрозы взрыва»

Фото: Росгвардия

Россия, Москва, Промышленная улица, 9 Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу эвакуировали около 20 человек из многоквартирного дома, который оказался в опасной близости к месту крупного пожара. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства, в среду, 13 октября.

По словам пресс-секретаря столичного главка Росгвардии, во время патрулирования одной из улиц на юге столицы наряд ведомства заметил сильное задымление.

— Как выяснилось, произошло возгорание в подвальном помещении одного из строящихся домов. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, — рассказывает пресс-секретарь столичного главка Росгвардии.

По его словам, из-за того, что на строящемся объекте, где произошел пожар, находилось большое количество газового оборудования и имелась угроза взрыва, было принято решение об эвакуации жильцов ближайшего дома.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

После этого росгвардейцы оцепили территорию и вывели в безопасное место около 20 граждан.

Пожар, о котором идет речь, произошел в неэксплуатируемом двухэтажном здании на юге столицы.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре в доме 9 на Промышленной улице поступило в 14:38. Его площадь составила 150 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.