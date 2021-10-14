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Захарова ответила Киеву на протест о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Михаил Алимов

Политика
Захарова ответила Киеву на протест о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание Киева по поводу назначения Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. Политик предложила Украине вначале разобраться в собственной правоприменительной практике, прежде чем пытаться использовать ее в других странах.

— В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся, — написала она в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в африканской стране Кабо-Верде. По ее словам, она ждала этого решения и очень рада своему назначению, так как любит дипломатическую работу. Кроме того, она благодарна главе государства за то, что он доверил ей столь ответственный участок работы.

Недавно Захарова заявила, что несоответствующие потенциалу амбиции Украина пытается прикрывать с помощью «наглой» внешней политики. Она добавила, что Киев не движется вперед

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