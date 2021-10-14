Прием заявок на участие в акселераторе Future Healthcare продлили до 1 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Возможность подать заявку на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare продлили до 1 декабря. Это поможет проектам обеспечить себе качественную подготовку.

— Каждый день к нам поступают действительно интересные и перспективные проекты. Уже получили 76 заявок, но хотели бы собрать в акселераторе еще больше проектов, которые потенциально могли бы принести пользу городу, — рассказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин, запустивший акселератор Future Healthcare.

В рамках акселератора стартапы смогут пилотно запустить свои идеи на базе столичных учреждений здравоохранения. В реализации идей участникам также поможет сеть одной из крупнейших частных клиник России.

Кроме того, участники также смогут получить компенсацию затрат на пилотирование. Она составит до двух миллионов рублей.

Среди направлений программы представлены не только технологии анализа больших данных, но и применение искусственного интеллекта, а также биохакинг.

Чтобы стать участником акселератора, проект должен иметь свой собственный продукт и команду для его запуска, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В начале сентября стало известно, что прием заявок на трек Digital Health в рамках программы «Московский акселератор» стартовал в столице. Цифровые технологии в здравоохранении, фармацевтические инновации, технологии профилактики и мониторинг заболеваний — стартапы таких отраслей смогут принять участие в проекте. Программа продлится в течение 10 недель. За это время предприниматели поработают с опытными коучами, встретятся с бизнес-партнерами и присоединятся к воркшопам. Самые успешные участники смогут протестировать свои стартапы на площадках партнеров проекта.