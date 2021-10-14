Правительство РФ запустит три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году

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В 2022 году правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса. Об этом в четверг, 14 октября, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса, — рассказал он ТАСС.

Первый из них — «Трудовая миграция онлайн». С его помощью осуществляются поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью и заключение трудового договора. Еще один называется «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». В нем можно оформить электронные транспортные накладные, электронные путевые листы и специальные разрешения на перевозку грузов. Третий суперсервис называется «Цифровое строительство»: россияне смогут получить целый комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

В планах значится и расширение функционала существующих услуг. Например, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» должны распространить почти на все государственные университеты.

— Изменения также коснутся суперсервиса «Мое здоровье онлайн». Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн, — отметил Чернышенко.

Также правительство собирается ввести электронный документооборот между сотрудниками и работодателями с помощью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн» и уведомлять мужчин 45 лет и женщин 40 лет об их возможной пенсии через специализированный пенсионный сервис.

Отмечается, что в 2020–2021 годах на портале госуслуг было запущено 13 суперсервисов разной направленности.

До этого сообщалось, что в столичных центрах госуслуг можно поучаствовать во Всероссийской переписи населения двумя разными способами. Это можно сделать самостоятельно в специальной электронной зоне через портал «Госуслуги» или воспользоваться помощью сотрудника МФЦ и пройти небольшой опрос.