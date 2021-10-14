Роспотребнадзор сообщил о серьезном превышении концентрации вредных веществ в Екатеринбурге

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Екатеринбурге из-за задымления местное управление Роспотребнадзора организовало проверку воздуха на наличие и концентрацию в нем вредных веществ. Некоторые из веществ превысили норму более чем в два раза. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает региональное управление ведомства.

— Согласно результату исследования проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза), — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что концентрация остальных веществ остается в норме.

Местным жителям специалисты рекомендуют меньше времени проводить на открытом воздухе, закрыть окна, вместо контактных линз носить очки, больше пить, промывать глаза и дыхательную систему, использовать маски и как можно сильнее увлажнить воздух в доме. При плохом самочувствии лучше немедленно обратиться к врачу.

В СМИ имеется информация, что задымление в Екатеринбурге произошло из-за тлеющего рядом с городом торфяника.

В сентябре сообщалось о еще одном происшествии в Екатеринбурге. Тогда порыв ветра повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) в центре города. Крыша была повреждена у корпуса на проспекте Ленина, дом 51.