Горячая линия по вопросам отопления завершила работу в Москве

ORL_1588.JPG / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Горячая линия по вопросам включения отопления завершила свою работу в Москве.

По телефону горожане оповещали специалистов о протечках в системе отопления, о недостаточном прогреве батарей и о других проблемах.

Система позволяла распределить потоки обращений от горожан. Так, например, те, кто звонил в диспетчерский центр по вопросам, не связанным с отоплением, могли гораздо быстрее связаться с оператором.

— Горячая линия работала временно, когда в домах и социальных учреждениях города происходил процесс запуска тепла, — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, значительную часть обработки обращений на себя взял голосовой помощник. Он обработал около 76 процентов вызовов.

Как рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, отопление в социальных учреждениях начали по заявкам включать в этом году уже в начале сентября. В полном объеме отопительный сезон стартовал 13 сентября. Это включение стало самым ранним за последние два десятка лет.

Отмечается, что службы города начинают готовиться к новому отопительному сезону сразу после окончания предыдущего. Так, например, до 1 сентября специалисты подготовили свыше 17 тысяч километров тепловых сетей, а также 24 насосно-перекачивающие станции, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве существуют множество горячих линий, куда горожане могут обратиться для консультаций, жалоб, решения важных вопросов и помощи в чем-либо. Все они — часть общегородского контакт-центра (ОКЦ), который уже более десяти лет взаимодействует с жителями столицы.