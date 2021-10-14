Неизвестные обокрали в центре Москвы актера «Улиц разбитый фонарей» Илью Борисова

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В центре столицы был ограблен российский актер Илья Борисов. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», артист обратился в полицию и рассказал, что на одной из центральных улиц города у него украли ценные вещи: золотую цепочку, обручальное кольцо и смартфон Samsung. Актер оценил причиненный ему материальный ущерб в 50 тысяч рублей.

Илье Борисову 36 лет. Он выступает на сцене столичного театра «Мастерская». Он известен ролями в российских картинах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Гоголь. Начало» и «Человек из Подольска».

Днем ранее «ВМ» писала об еще одном актере сериала «Улицы разбитых фонарей» Никите Струкове. 13 октября стало известно, что он стал фигурантом очередного уголовного дела.

Ранее он был задержан по делу о педофилии. На этот раз артиста обвинили в спаивании несовершеннолетних. По данным РЕН ТВ, в отношении Струкова возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Уточняется, что 62-летний актер неоднократно склонял детей к употреблению алкоголя в 2018–2019 годах.

В апреле этого года Струкову предъявили обвинение в совершении развратных действий в отношении подростков. По версии следствия, в 2019–2021 годах в своей квартире он надругался над тремя подростками 2003 и 2005 годов рождения. В том же месяце суд Санкт-Петербурга постановил заключить его под стражу.