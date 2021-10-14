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Два человека пострадали, пытаясь потушить загоревшуюся машину на парковке автосалона

Илья Ашуров

Происшествия
Два человека пострадали, пытаясь потушить загоревшуюся машину на парковке автосалона
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 127 Карта всех событий

На парковке автосалона, расположенного на 27-м километре МКАД, сгорел автомобиль. Два человека пытались потушить пожар, но огонь успел полностью уничтожить автомобиль. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на 27-м километре МКАД. В результате происшествия пострадали два человека. Они пытались потушить загоревшийся автомобиль самостоятельно.

— Загорелись «Жигули» первой модели. Причины возникновения возгорания уточняются, — заключил собеседник «ВМ».

Еще пять автомобилей сгорели 14 октября в результате пожара на Котляковской улице, дом 4. По указанному адресу произошло возгорание бытовок. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Помимо бытовок, огонь также затронул пять машин. Судя по кадрам с места происшествия, они сгорели дотла. Рядом с местом инцидента находится автосервис. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали возгорание.

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