В России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса

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За сутки в России заболели коронавирусом 31 299 человек. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

При этом у 8,8 процента не обнаружены клинические проявления инфекции. Смертельных случаев зафиксировано 986. Российские врачи полностью вылечили еще 21 670 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заразились 7 892 980 человек. Количество умерших от этого диагноза увеличилось до 220 315, а полностью выздоровели 6 937 756 пациентов, передает Telegram-канал оперштаба.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус останется навсегда и с ним так или иначе столкнется каждый человек. Он отметил, что коронавирусная инфекция уже распространилась на все страны, поэтому вирус в любом случае сохранится и будет передаваться.

Вопрос лишь в том, с какой скоростью будет меняться болезнь в дальнейшем.

Скорость распространения будет зависеть от вакцинации. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране. Он отметил, что это единственный способ, который поможет снизить темпы заболеваемости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.