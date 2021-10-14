В России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса
За сутки в России заболели коронавирусом 31 299 человек. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в оперштабе Москвы.
При этом у 8,8 процента не обнаружены клинические проявления инфекции. Смертельных случаев зафиксировано 986. Российские врачи полностью вылечили еще 21 670 пациентов.
Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заразились 7 892 980 человек. Количество умерших от этого диагноза увеличилось до 220 315, а полностью выздоровели 6 937 756 пациентов, передает Telegram-канал оперштаба.
До этого инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус останется навсегда и с ним так или иначе столкнется каждый человек. Он отметил, что коронавирусная инфекция уже распространилась на все страны, поэтому вирус в любом случае сохранится и будет передаваться.
Вопрос лишь в том, с какой скоростью будет меняться болезнь в дальнейшем.
Скорость распространения будет зависеть от вакцинации. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране. Он отметил, что это единственный способ, который поможет снизить темпы заболеваемости.
В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.