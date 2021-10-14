Андрей Бочкарев заявил о необходимости подготовить в Москве не менее 5 тысяч специалистов по BIM

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В ближайшие годы в Москве необходимо будет подготовить не менее пяти тысяч специалистов, которые смогут работать в области технологий информационного моделирования. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, столичный Стройкомплекс успешно интегрирует цифровые технологии в городскую среду уже более пяти лет.

Как отметил Бочкарев, со следующего года BIM-технологии должны применяться при проектировании всех объектов, которые финансируются за счет города.

— В ближайшие годы нам необходимо подготовить еще пять тысяч сотрудников с такой компетенцией. Это позволит полноценно использовать новейшую технологию при возведении объектов городского заказа, — сказал заммэра.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в свою очередь уточнил, что строительный комплекс Москвы выделил два основных подхода к цифровым компетенциям.

По программам подготовки экспертов город организовывает сотрудничество со строительными вузами и центрами разработчиков ПО. Кроме того, для подготовки заказчиков в городе организованы программы дополнительного образования в двух столичных университетах.

Технологии информационного моделирования также используют самые крупные застройщики Москвы при создании инвестиционных проектов.

Как отметили в концерне КРОСТ, технологии дают возможность увеличить темпы строительства и повысить уровень качества работ.

Применение технологий информационного моделирования (BIM) позволило создать проекты станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Кунцевская» и «Терехово» в кратчайшие сроки. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил, что создание моделей станций в среде Autodesk Revit позволило оперативно перейти к проектированию с помощью BIM-технологий, которые учитывают установку инженерных систем, и расставить связующее оборудование. Оно в будущем исключит вероятные коллизии.