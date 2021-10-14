Часть территории КРТ используют под цели реновации в районе Кунцево

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Молодогвардейской улице владение 54 Карта всех событий

Для целей, которые предусмотрены программой реновации жилищного фонда Москвы, в столице вовлекают площади в рамках комплексного развития территории (КТР). Один из таких проектов реализуют в районе Кунцево. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, проекты комплексного развития вдыхают новую жизнь в те зоны, которые ранее использовались малоэффективно. На реорганизуемых территориях возведут не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру.

По словам Левкина, территория в Кунцеве, расположенная на Молодогвардейской улице (владение 54 и владение 61, корпус 2) на общей площади в 4,6 гектара, будет использована для нужд в рамках реновации. В указанной зоне специалисты построят 95 тысяч квадратных метров жилой застройки.

Реализация проекта поможет нарастить темпы волнового переселения и предоставить новые квартиры почти полутора тысячам московских семей.

В общей сложности в районе планируют расселить дома общей площадью 170 тысяч квадратов. В настоящее время в них проживает 10,6 тысячи москвичей.

До этого в Москве завершилась разработка 87 комплексных схем инженерного обеспечения (КСИО) кварталов реновации. Соответствующая документация позволит сократить временные издержки на прокладку инженерных коммуникаций. По словам Сергея Левкина, комплексные схемы синхронизированы с теми проектами планировок территорий, которые были утверждены ранее. К настоящему моменту 18 из 87 документов уже утвердили в ресурсоснабжающих организациях.

Левкин напомнил, что схемы содержат в себе информацию о расположении объектов энергоснабжения. Эти данные в будущем дадут возможность подключить к сетям как отдельный объект, так и целую квартальную застройку.