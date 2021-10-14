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Ни одну образовательную организацию столицы полностью не закрыли на карантин

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ни одну образовательную организацию столицы полностью не закрыли на карантин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ни одну московскую образовательную организацию полностью не закрыли на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки города.

— Благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер ни одна образовательная организация не была полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусной инфекцией, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого стало известно, что в десяти столичных школах будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Первые тесты начнут делать уже в четверг, 14 октября. Об этом в среду, 13 октября, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.

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