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Врач поставил под сомнение пользу частого полоскания горла

Ирина Игнатенко

Общество
Врач поставил под сомнение пользу частого полоскания горла
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

С полосканием горла можно перестараться и тем самым только ухудшить состояние организма. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.

Ранее в СМИ появились рекомендации о мытье рук, полоскании горла и умывании лица, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Проблема в том, отмечает специалист, что мы не можем знать наверняка, контактировали мы с больным или нет. А полоскать горло постоянно для профилактики — не лучшая идея.

— Это медвежья услуга: если мы постоянно будем полоскать носоглотку и ротоглотку, то мы нарушим весь покров слизистой и все ее функции. И тем самым будем только способствовать заражению, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Профессор объяснил, что на самом деле действительно полезные советы по облегчению ковида просты и очевидны: надо постоянно заботиться о здоровье, восполнять нехватку витаминов, держать на контроле хронические болезни, высыпаться, избегать стрессов и переутомлений.

До этого врач рассказала, как ускорить выздоровление при ОРВИ.

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