Финляндия возобновит работу пассажирского железнодорожного КПП с Россией

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Правительство Финляндии открывает пассажирский железнодорожный пропускной пункт на границе с Россией. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Уточняется, что железнодорожное сообщение между государствами возобновится 18 октября текущего года.

— С 18.10.2021 года для пассажиров будет открыт пункт пропуска Вайниккала, — заявили в ведомстве.

Движение поездов между Финляндией и Россией было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, напоминает РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России рассказали, что РФ с 9 ноября снимет ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

При этом с 9 ноября также решено снять ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где уже возобновлено международное авиасообщение, сообщили представителям СМИ в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.