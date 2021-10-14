Юлия Пересильд с орбиты обратилась с приветствием к участницам женского форума

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд, участвующая впервые в истории кино в съемках художественного фильма в космосе, обратилась в четверг, 14 октября, к участникам третьего Евразийского женского форума прямо из космоса. Об этом сообщает ТАСС.

— Мне приятно приветствовать вас из космоса. И я могу вам сказать с определенностью: мы, женщины, можем все. Мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время, — сказала актриса.

По словам Юлии Пересильд, космос помогает понять, как важна миссия женщин на земле. Она состоит в том, чтобы оберегать близких, мир и нашу планету, передает агентство.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Новицкий, Петр Дубров и участники космического полета Юлия Пересильд с режиссером Климом Шипенко отправились на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-19» с космодрома Байконур 5 октября. Экипаж снимет первую художественную ленту в космосе о девушке-враче, которая прилетает на орбиту для спасения космонавта.

13 октября стало известно, что экипаж корабля «Союз МС-19» начал тренировки по возвращению с Международной космической станции.