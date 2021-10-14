Список подлежащих обязательной вакцинации сотрудников расширили в Свердловской области

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Перечень сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, расширили в Свердловской области. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач области Дмитрий Козловских отметил, что в список попали работники сфер здравоохранения, транспорта и социальной защиты, а также персонал в общежитиях, музеях и многих других учреждениях, передает ТАСС.

Также главный санитарный врач в Красноярском крае Дмитрий Горяев заявил, что от коронавируса в регионе должны привиться не менее 80 процентов граждан определенных профессий.

В соответствующем постановлении, которое вступит в законную силу 15 октября, медик добавил, что за последние две недели в регионе заболеваемость COVID-19 выросла на 30,9 процента. При этом увеличивается преимущественно за счет именно работающих людей (68,8 процента заболевших).

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что на фоне роста заболевших коронавирусом в России отказываться от прививки безответственно. По его словам, в стране за прошедшие два года наработали меры, которые должны помочь при ухудшении эпидемиологической ситуации.