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Две легковушки столкнулись на Петрозаводской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Две легковушки столкнулись на Петрозаводской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Петрозаводская улица, 11к3 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Машины столкнулись рядом с домом 11 на Петрозаводской улице. В результате происшествия две полосы движения оказались заняты.

Две легковушки столкнулись на Петрозаводской улице в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в районе аварии затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Согласно статистике ГИБДД, за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали 6141 случай ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6976 пострадали.

В ведомстве также отметили, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще 8 погибли.

Наиболее распространенные виды ДТП по итогам девяти месяцев — столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.

По данным ГИБДД, в Москве на прошлой неделе 24 ребенка пострадали в результате ДТП. Всего с 4 по 10 октября в столице произошло 61 ДТП с участием пешеходов. При этом только в 22 эпизодах пострадавшие соблюдали правила дорожного движения и переходили дорогу в положенном месте.

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