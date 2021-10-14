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Курс доллара впервые за 2021 год составил менее 71,4 рубля

Виктория Сикерина

Экономика
Курс доллара впервые за 2021 год составил менее 71,4 рубля
Фото: Pixabay

Курс американского доллара к российской валюте в четверг, 14 октября, вновь установил минимальный рекорд в текущем году. В настоящий момент его стоимость составляет 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Такой показатель стал минимальным с июля 2020 года.

При этом курс евро также опустился. Теперь валюта стоит 82,8 рубля.

Однако цена барреля нефти марки Brent в настоящий момент достигла отметки в 83,8 рубля, сообщает официальный сайт биржи.

Экономист Антон Табах заявил, что доллар пока остается крупнейшей мировой валютой, но если посмотреть на динамику последних 20 лет, его позиции постепенно подрывают евро и юань.

Специалист отметил, что на американскую валюту влияет санкционная политика Соединенных Штатов.

В среду, 13 октября, президент РФ Владимир Путин допустил вероятность увеличения стоимости нефти до 100 долларов за баррель. На момент заявления цена за баррель нефти марки Brent установилась на отметке 82–83 доллара.

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