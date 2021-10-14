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Экономист назвал причины ослабления доллара

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист назвал причины ослабления доллара
Фото: Pixabay

Доллар пока остается крупнейшей мировой валютой, но если посмотреть на динамику последних 20 лет, его позиции постепенно подрывают евро и юань. О причинах ослабления американской валюты рассказал экономист Антон Табах.

Он отметил, что на доллар влияет санкционная политика Штатов.

— Штаты добавляют ослабления позиций своей национальной валюты. Сказываются санкции, осложнение взаимодействия с американской финансовой системой, наслоение разного рода политических ограничений, — отметил он в комментарии «360».

Табах обратил внимание на то, что доллар всегда пользовался популярностью, потому что американские гособлигации были самым надежным долгом, а операции в долларах — самыми простыми и одинаковыми по всему миру. Но сейчас положение дел начинается меняться.

Тем не менее эксперт отметил, что доллар не потеряет свои позиции сразу,масштабные изменения в отношении позиции американской валюты могут произойти на отрезке в несколько десятков лет.

Ранее стало известно, что рубль вошел в топ-20 самых популярных мировых валют.

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