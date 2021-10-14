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Столичные спасатели освободили мальчика, у которого палец застрял в стуле

Виктория Сикерина

Происшествия
Столичные спасатели освободили мальчика, у которого палец застрял в стуле
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники одного из поисково-спасательных отрядов Москвы освободили мальчика, у которого палец застрял в стуле. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

По словам представителя ведомства, в 14:25 по московскому времени в экстренные городские службы поступило сообщение женщины. Она рассказала, что ее семилетний сын во время игры случайно просунул палец в отверстие в стуле. Однако вытащить его самостоятельно у него не получилось.

После получения обращения в квартиру отправились спасатели. Освобождением мальчика занимались пожарные Андрей Гималов и Руслан Алясьев. Пока старший отряда отвлекал ребенка, сотрудники МЧС осторожно распилили стул, расширили отверстие и извлекли застрявший палец.

В департаменте отметили, что дополнительная медицинская помощь ребенку не потребовалась.

— С мальчиком и его родителями провели беседу по технике безопасности в быту, — заключил пресс-секретарь ведомства.

Столичные спасатели освободили мальчика, у которого палец застрял в стулеФото: @DGONews

Похожий инцидент произошел с ребенком в Москве в августе. Тогда бригада пожарно-спасательного центра столицы спасла девочку, которая застряла головой в ограде на севере столицы.

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