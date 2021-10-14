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Нового командира назначили в СОБР управления Росгвардии по столице

Виктория Сикерина

Общество
Нового командира назначили в СОБР управления Росгвардии по столице
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Полковника полиции Михаила Евстегнеева назначили новым командиром Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии по Москве. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

Полковник Вячеслав Пытков, замкомандующего Центральным округом войск РФ представил сотрудника городскому составу СОБР.

По его словам, Михаил Евстегнеев — опытный специалист, который на протяжении длительного времени занимал должность заместителя командира отряда.

Новый командир обладает необходимыми навыками для работы в спецподразделении и реализации поставленных ведомством задач, подчеркнул Вячеслав Пытков.

Также в пресс-службе добавили, что Михаил Евстегнеев родом из Тамбовской области. Образование будущий полковник получил в Академии права Московского экстерного гуманитарного университета, а после проходил курсы повышения квалификации.

В органы внутренних дел сотрудник пришел в 1994 году.

В четверг, 14 октября, главой Дагестана избрали Сергея Меликова. За него отдали голоса 82 депутата народного собрания региона седьмого созыва.

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