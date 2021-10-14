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Николай Басков отметит юбилей на «Дорожном радио»

Ирина Игнатенко

Общество
Николай Басков отметит юбилей на «Дорожном радио»
Фото: Пресс-служба «Дорожного радио»

15 октября Николай Басков отметит свой юбилей в уютной компании слушателей «Дорожного радио». Самые известные хиты Народного артиста России будут звучать в начале каждого часа вещания, а сам он расскажет истории их создания многомиллионной аудитории радиостанции.

Звездного юбиляра с 45-летием в эфире «Дорожного радио» поздравят его коллеги и друзья — Надежда Бабкина, Марина Федункив, Валерий Сюткин, Ани Лорак, Анна Семенович и многие-многие другие знаменитые артисты.

А 16 октября в 10:00 золотой голоса России примет участие в программе «Посиделки на Дорожном радио». Николая Баскова и его поклонников ждет масса сюрпризов от команды радиостанции.

Больше подробностей — в эфире «Дорожного радио» и страницах радиостанции в социальных сетях.

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