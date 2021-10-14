В столице запустили первую в России экосистемную межвузовскую квантовую сеть

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В столице запустили первую в стране экосистемную межвузовскую квантовую сеть с открытым доступом. Сеть объединила кампусы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Московского технического университета связи и информатики. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Сеть была разработана в рамках проекта «Разработка сетевых программных решений для квантовых сетей». Презентация официального запуска состоялась в коворкинге «Точка кипения – Коммуна».

«Россия - один из мировых лидеров по развитию квантовых технологий. В июне мы запустили первую магистральную линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Запуск первой экосистемной межвузовской квантовой сети - это важное событие. <...>. Внедрение таких решений имеет большой потенциал и позволит сократить разрыв в сфере построения квантовых коммуникаций, создавать городские и междугородние инфраструктурные сети для нужд экономики, развивать эту индустрию не только в стране, но и на мировом уровне. Всего в планах до 2024 года запустить в стране 7 тысяч километров квантовых сетей», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Экосистемная межвузовская квантовая сеть состоит из пяти узлов, которые находятся в корпусах НИТУ «МИСиС» и МТУСИ. Доступ к сети могут получить университеты, научные организации, индустриальные партнеры и государственные учреждения. Желающие смогут разрабатывать современные софтверные приложения в сфере информационной безопасности с применением квантовых ключей.

Разработчики планируют «закольцевать» архитектуру квантовой сети, чтобы получить дополнительные возможности для ее развития.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в технополисе «Москва» до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта.