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«КамАЗ» столкнулся со спорткаром в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
«КамАЗ» столкнулся со спорткаром в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

В Московской области в четверг, 14 октября, произошла авария с участием спорткара Mazerati. Он столкнулся с «КамАЗом».

ДТП случилось на Звенигородском шоссе.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется, сообщает РЕН ТВ.

Эксперт оценил портрет типичного нарушителя ПДД. По его словам, типичными нарушителями оказались мужчины — представители рабочей профессии в возрасте 26–35 лет с водительским стажем более 10 лет. Чаще всего они имеют среднее образование.

До этого ГИБДД назвала причины самых опасных аварий.

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