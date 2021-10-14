Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове отменили пять рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и шесть отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Восстановление воздушных маршрутов запланировано на 9 ноября.
Теперь на Багамы можно будет улететь из Москвы два раза в неделю. При этом в Иран самолеты будут отправляться трижды в неделю из столицы и единожды в неделю из Сочи.
Также 9 ноября Россия снимет ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.