Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове отменили пять рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Восстановление воздушных маршрутов запланировано на 9 ноября.

Теперь на Багамы можно будет улететь из Москвы два раза в неделю. При этом в Иран самолеты будут отправляться трижды в неделю из столицы и единожды в неделю из Сочи.

Также 9 ноября Россия снимет ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.