Ученые назвали напитки, сокращающие продолжительность жизни

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Ученые назвали напитки, которые могут сократить продолжительность жизни на несколько лет. Поэтому их лучше исключить из рациона или сократить объемы потребления.

Так, исследование Гарвардской медицинской школы выявило, что потребление подслащенных сахаром напитков является причиной ранней смерти. Для анализа ученые проанализировали данные двух крупных исследований, в которых приняли участие более 110 тысяч мужчин и женщин.

По сравнению с людьми, которые редко пили подслащенные сахаром напитки, у тех, кто пил их шесть раз в неделю, риск ранней смерти был на шесть процентов выше. У тех, кто выпивал два или более сладких напитка в день, риск ранней смерти был на 21 процент выше.

Исследователи связали этот риск ранней смерти с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, которые были особенно распространены среди женщин. По словам ученых, содержание сахара является одним из ключевых факторов воспаления в организме — одним из признаков большинства заболеваний.

Сладкие напитки связаны с целым рядом проблем со здоровьем, в частности с ожирением, диабетом, болезнями сердца и инсультом. Очень часто они содержат ряд химических подсластителей, которые также способствуют развитию различных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 10 процентов ежедневных калорий из таких напитков.

Также частое употребление напитков с искусственным подслащиванием связано с более высоким риском смерти от болезней системы кровообращения и пищеварительной системы.

Врачи рекомендовали употреблять воду вместо таких напитков, сообщается в издании Express.

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