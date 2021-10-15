Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит личные сбережения

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что хранит свои сбережения в рублях. Об этом она сообщила в четверг, 14 октября, в интервью на YouTube-канале «Фанимани».

— Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, но, снижая инфляцию, ЦБ ведет работу над тем, чтобы сбережения в рублях были наиболее привлекательны для вкладчиков.

Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что россияне тоже больше хранят свои сбережения в рублях.

— Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли, — заявила она.

Всемирный банк спрогнозировал повышение роста российской экономики. Рост российского ВВП в 2021 году увеличился с 3,2 процента до 4,3 процента. При этом в последующие годы прогноз ухудшился: с 3,2 процента показатель упал до 2,8 процента в 2022 году, а в 2023-м он составит 1,8 процента вместо ожидаемых ранее 2,3.