Стали известны подробности госпитализации Билла Клинтона

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Причиной госпитализации экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона стало заражение крови. Его лечат антибиотиками.

75-летнего Клинтона доставили в больницу с сепсисом. Таким образом, инфекция не является внутрибольничной, то есть она труднее поддается лечению и устойчива к действию многих антибиотиков. Утверждается, что организм бывшего президента США хорошо реагирует на антибиотики.

По словам лечащих врачей, сначала у Клинтона диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. По словам медиков, у пожилых людей это довольно частое явление, такие инфекции легко поддаются лечению.

В настоящее время политик находится в палате интенсивной терапии одной из больниц Калифорнии.

Госпитализировали Клинтона во вторник, 12 октября. Он пожаловался на усталость и обратился в больницу для обследования, передает CNN.

Сообщалось, что экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови. Он «идет на поправку» и в «хорошем настроении», заявила пресс-секретарь бывшего президента США Ангела Урены.