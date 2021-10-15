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Стали известны подробности госпитализации Билла Клинтона

Юлия Курганова

В мире
Стали известны подробности госпитализации Билла Клинтона
Фото: youtube.com

Причиной госпитализации экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона стало заражение крови. Его лечат антибиотиками.

75-летнего Клинтона доставили в больницу с сепсисом. Таким образом, инфекция не является внутрибольничной, то есть она труднее поддается лечению и устойчива к действию многих антибиотиков. Утверждается, что организм бывшего президента США хорошо реагирует на антибиотики.

По словам лечащих врачей, сначала у Клинтона диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. По словам медиков, у пожилых людей это довольно частое явление, такие инфекции легко поддаются лечению.

В настоящее время политик находится в палате интенсивной терапии одной из больниц Калифорнии.

Госпитализировали Клинтона во вторник, 12 октября. Он пожаловался на усталость и обратился в больницу для обследования, передает CNN.

Сообщалось, что экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови. Он «идет на поправку» и в «хорошем настроении», заявила пресс-секретарь бывшего президента США Ангела Урены.

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