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Рафик Загрутдинов: На севере Москвы строят 18 жилых домов по программе реновации

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов: На севере Москвы строят 18 жилых домов по программе реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На севере столицы строят 18 домов по программе реновации жилья. Еще 19 находятся в стадии проектирования. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что всего в Северном административном округе (САО) планируют переселить 514 домов. Для них уже подобраны 77 стартовых площадок.

— С начала реализации программы в округе уже введено в эксплуатацию 23 дома, в том числе с начала этого года — 10 новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре жилых дома, — рассказал глава ведомства.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Кузьминки для переселения горожан по программе реновации жилищного фонда Москвы в настоящее время строятся и проектируются девять жилых зданий. В рамках программы реновации в эксплуатацию в Кузьминках уже ввели десять жилых зданий, общая площадь которых составляет 86,45 тысячи «квадратов». Они находятся на улице Юных Ленинцев, на Волгоградском проспекте, на улице Шумилова, а также на Зеленодольской улице.

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