Завершена разведка районов посадки «Союза» с киноэкипажем

Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Представители Центрального военного округа и Росавиации провели разведку основного и запасного районов посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила пресс-служба ЦВО.

— Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что были определены маршруты, по которым наземная техника сможет оперативно прибыть к месту посадки.

Возвращение на Землю киноэкипажа в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко запланировано на утро воскресенья, 17 октября. В обеспечении посадки корабля «Союз МС-18» от ЦВО задействуют порядка 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

До этого замначальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что реабилитация режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд может занять примерно десять дней после возвращения на Землю.

В среду, 13 октября, экипаж, в состав которого входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, начал тренировки по возвращению с Международной космической станции. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами. Все члены экипажа изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле.