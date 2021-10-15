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Менеджер Сашы Спилберг сообщила о пропаже блогера

Анастасия Колоскова

Общество
Менеджер Сашы Спилберг сообщила о пропаже блогера
Фото: instagram.com/sashaspilberg

Популярный блогер Саша Спилберг уже три дня не выходит на связь. Об этом сообщила ее менеджер в пятницу, 15 октября.

— Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ, — написала она в разделе Stories Instagram-аккаунта блогера.

Менеджер Сашы Спилберг сообщила о пропаже блогераФото: instagram.com/@sashaspilberg

Кроме того, менеджер звезды опубликовала скриншот переписки с ней в одном из мессенджеров. На нем запечатлено, что около десятка адресованных блогеру сообщений остались без ответа.

— Мы не понимаем, что происходит, — написала представительница Спилберг.

Менеджер Сашы Спилберг сообщила о пропаже блогераФото: instagram.com/@sashaspilberg

При этом в личном блоге молодого человека Спилберг ничего не сообщается о пропаже девушки. Последние несколько дней Парул постил смешные ролики, рекламу и моменты с работы.

Подписчики Спилберг забили тревогу.

«Саш, не пугай. Пусть только все будет хорошо»; «Сашуля, ты где? Все хорошо?» — написали они в комментариях.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что таким образом блогер, чья популярность заметно угасает, решила привлечь внимание к своей персоне.

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